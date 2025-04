BPOLD-B: Mehrere Signalkabel an S-Bahnstrecke durchtrennt

Berlin (ots) - Forst/Spree-Neiße - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen deckte die Bundespolizei am Donnerstagabend die Einschleusung von drei Personen auf. Einen mutmaßlichen Schleuser nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest. Gegen 20:00 kontrollierten Einsatzkräfte in der Kontrollstelle an der BAB 15 bei Bademeusel den Fahrer eines BMW mit litauischen amtlichen Kennzeichen. Der ...

mehr