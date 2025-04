Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald: Aggressiver Reisender verursacht Zwischenlandung

Berlin (ots)

Am Mittwochnachmittag löste ein Reisender auf dem Flug von Helsinki nach Zürich einen Einsatz der Bundespolizei am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) aus. Nach Aussagen der Crew habe ein 42-jähriger Finne während des Fluges mehrere Personen angespuckt und eine Flugbegleiterin festgehalten. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des Mannes entschied sich der Pilot für eine ungeplante Zwischenlandung am BER.

Nach Eingang der Meldung über den aggressiven Fluggast erreichten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 17:35 Uhr den geplanten Abstellort der Maschine und warteten auf das wenig später ankommende Luftfahrzeug. Die eingesetzten Bundespolizeibeamten gingen zur Zeugenbefragung an Bord und nahmen im Anschluss den in der Zwischenzeit durch den Piloten vom Flug ausgeschlossenen Reisenden in die Diensträume mit.

Ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 1,27 Promille. Zur Sicherung des angestrebten Ordnungswidrigkeitenverfahrens behielten die Einsatzkräfte vorsorglich 2.200,00 Euro des Finnen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten den 42-Jährigen auf freien Fuß. Nach der unfreiwilligen Landung am Flughafen BER setzte das Luftfahrzeug mit 106 Fluggästen an Bord gegen 18:39 Uhr die geplante Reise nach Zürich fort.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell