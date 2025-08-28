PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf der Meppener Straße

Meppen (ots)

Am Samstagabend (23.08.2025) kam es gegen 21:35 Uhr auf der Meppener Straße (K 203) zwischen Meppen und dem Ortsteil Versen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 45-jähriger Mann war mit seinem Peugeot aus den Niederlanden in Richtung Versen unterwegs, als ihm in einem Kurvenbereich ein weißer Pkw entgegenkam. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass es zur Kollision der Außenspiegel beider Fahrzeuge kam. Der weiße Pkw setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt fort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

