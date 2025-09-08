PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Fahrt durch Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt gestohlenen E-Scooter sicher

Paderborn (ots)

Weil er mit einem E-Scooter durch den Hauptbahnhof gefahren ist, ist ein 26-jähriger Rumäne am Sonntagabend (7. September) ins Visier der Bundespolizei geraten.

Um seine rücksichtslose Fahrt zu beenden hat eine Streife der Bundespolizei den Borchener angehalten und kontrolliert. Den Roller habe er sich von einem Freund geliehen, behauptete der Mann. Eine Überprüfung des Scooters ergab jedoch, dass dieser zur Eigentumssicherung nach einem Diebstahl ausgeschrieben war. Der E-Scooter wurde sichergestellt und noch am gleichen Abend an den 55-jährigen Eigentümer aus Salzkotten ausgehändigt. Den Rumänen erwartet ein Strafverfahren wegen Hehlerei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

