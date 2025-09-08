Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Fahrt durch Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt gestohlenen E-Scooter sicher

Paderborn (ots)

Weil er mit einem E-Scooter durch den Hauptbahnhof gefahren ist, ist ein 26-jähriger Rumäne am Sonntagabend (7. September) ins Visier der Bundespolizei geraten.

Um seine rücksichtslose Fahrt zu beenden hat eine Streife der Bundespolizei den Borchener angehalten und kontrolliert. Den Roller habe er sich von einem Freund geliehen, behauptete der Mann. Eine Überprüfung des Scooters ergab jedoch, dass dieser zur Eigentumssicherung nach einem Diebstahl ausgeschrieben war. Der E-Scooter wurde sichergestellt und noch am gleichen Abend an den 55-jährigen Eigentümer aus Salzkotten ausgehändigt. Den Rumänen erwartet ein Strafverfahren wegen Hehlerei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell