Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einreisekontrolle am Dortmunder Flughafen: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am 7. September kontrollierten Beamte der Bundespolizei stichprobenartig eine Einreise aus Bulgarien - anschließend klickten die Handschellen.

Gegen 12:30 Uhr stellten die Einsatzkräfte einen 43-Jährigen bei der Einreise aus Sofia (Bulgarien) fest. Eine Überprüfung seiner Daten ergab mehrere Fahndungsausschreibungen. Das Amtsgericht Landshut hatte einen Untersuchungshaftbefehl gegen den bulgarischen Staatsbürger erlassen. Zudem suchten fünf Staatsanwaltschaften nach dem Aufenthaltsort des Mannes, unter anderem wegen Betrugs, Geldwäsche, Diebstahls und Unterschlagung.

Der Bulgare wurde vor Ort festgenommen und zur Dienststelle am Dortmunder Flughafen gebracht. Dort stellte man die Identität mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei fest.

Anschließend wurde der in Deutschland wohnungslose Mann in Polizeigewahrsam genommen und dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Die Bundespolizisten fertigten darüber hinaus Berichte für die ausschreibenden Behörden an.

