Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aggresiver reisender Bundespolizei stellt Schlagstock sicher

Essen (ots)

Am Montagmorgen, dem 8. September, wurde eine Streife in Essen auf einen brüllenden Mann aufmerksam. In seiner Tasche fanden die Polizisten einen Schlagstock.

Gegen 11:35 Uhr fiel der 52-jährige im Essener Hauptbahnhof aufgrund seines lautstarken und aggressiven Verhaltens auf. Er schrie andere Reisende unvermittelt an und belästigte sie. Zur Feststellung seiner Identität übergab er den Einsatzkräften seinen Personalausweis. Auf die Frage, ob er verbotene Gegenstände oder Waffen bei sich trage, antwortete er verneinend. Eine anschließende Durchsuchung seiner Gürteltasche ergab jedoch etwas anderes. In der Tasche befand sich ein Teleskopschlagstock.

Bei diesem Schlagstock handelt es sich um ein Modell, das aus mehreren Segmenten besteht. Er lässt sich durch Ausziehen oder mithilfe einer ruckartigen Schleuderbewegung auf seine volle Länge ausfahren. Dabei erreicht er eine maximale Länge von bis zu einem Meter.

Die Polizisten belehrten den Betroffenen, der angab, den Stock zur Selbstverteidigung mitzuführen.

Die Beamten forderten den Mann auf, sich jetzt ruhig zu verhalten, entließen ihn vor Ort, stellten den Schlagstock sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

