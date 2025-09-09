Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle innerhalb von 24 Stunden.

Aachen (ots)

Die Bundespolizei Aachen konnte gleich mehrere Haftbefehle innerhalb der letzten 24 Stunden vollstrecken.

Gegen 18:00 Uhr reiste am Montag ein 48-jähriger Pole über die BAB 44 aus Belgien ein. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Duisburg aus dem Jahr 2007 vor. Er ist dringend tatverdächtig in Strafsachen wegen Raubes. Der Angeschuldigte ist zwar in Deutschland amtlich gemeldet, hatte sich aber nach Polen abgesetzt und war untergetaucht. Der Betroffene wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert und wird heute dem Haftrichter zwecks Bestätigung des Untersuchungshaftbefehls vorgeführt.

Gegen 22:45 Uhr wurde am selben Tag ein 30-jähriger Syrer nach der Einreise aus den Niederlanden über die BAB 4 angehalten und kontrolliert. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle zur Erzwingungshaft vor. In beiden Fällen hatte er eine Geldstrafe in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nicht bezahlt. Einmal lag der Betrag bei 15 Euro und bei der zweiten bei 55 Euro. Da er beide Beträge nicht beglichen hatte, wurde die Erzwingungshaft von 7 Tagen gegen ihn angeordnet.

Der Verurteilte konnte dank der Hilfe seines Mitfahrers die Haft abwenden, indem er die Geldstrafen von insgesamt 153, - Euro inklusive Gebühren vor Ort bezahlt hat.

