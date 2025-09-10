Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Abschiebehaft wegen Energydrink - Bundespolizei stellt Ladendieb

Aachen (ots)

Am Dienstagmorgen konnte die Bundespolizei Aachen einen schnellen Fahndungserfolg verbuchen.

Gegen 09:20 Uhr wurden die Beamten von einer Kassiererin eines am Hauptbahnhof Aachen ansässigen Drogeriemarktes angesprochen. Diese hat kurz zuvor einen Diebstahl in dem Drogeriemarkt feststellen können.

Der Tatverdächtige befand sich noch in der Vorhalle des Bahnhofs.

Auf Vorhalt übergab der 18-jährige Syrer den Beamten zwei Energydosen.

Auf der Dienststelle der Bundespolizei in Aachen wurde die Person erkennungsdienstlich behandelt. Hierbei stellte sich heraus, dass die Person sowohl von der Staatsanwaltschaft Bochum als auch von der Staatsanwaltschaft Trier wegen Diebstahls gesucht wurde.

Die letzte offene Fahndungsnotierung stammte von der Ausländerbehörde in Köln. Diese hatte den Beschuldigten zum Zwecke der Ausweisung/Abschiebung zur Festnahme ausschreiben lassen. Aufgrund dieser Verfügung wurde die Person in Abschiebegewahrsam genommen und zur Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige nach Büren verbracht.

Von dort aus wird die Zentrale Ausländerbehörde Köln alle weiteren Maßnahmen treffen.

