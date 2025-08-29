Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Sommerfest der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau

Bild-Infos

Download

Bedburg-Hau (ots)

Heute trafen sich die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau zu ihrem Sommerfest. In geselliger Runde kamen 26 Kameraden in der Gaststätte "Zur Dorfschmiede" im Ortsteil Till-Moyland zusammen.

Begrüßt wurden die Anwesenden von den Leitern der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau, Klaus Elsmann, Tobias Aschemann und Tobias Lamers, sowie vom stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde, Alfred Derks.

Feuerwehrleiter Klaus Elsmann machte in seiner Ansprache deutlich: "Unsere Alters- und Ehrenabteilung ist weit mehr als nur ein Kreis ehemaliger Aktiver. Ihr seid das Herzstück unserer Kameradschaft und erinnert uns immer wieder daran, was Feuerwehr eigentlich bedeutet: füreinander da zu sein. Eure Erfahrungen, eure Geschichten und euer Zusammenhalt sind ein Schatz, den wir sehr schätzen. Schön, dass ihr heute so zahlreich zusammengekommen seid."

Auch Alfred Derks fand persönliche Worte: "Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau lebt von Menschen, die über Jahrzehnte bereit waren, ihre Freizeit für das Wohl aller zu opfern. Dafür gebührt Ihnen unser Respekt und unser Dank. Dass Sie auch nach Ihrer aktiven Zeit noch als Gemeinschaft zusammenstehen, zeigt, wie stark die Kameradschaft hier ist. Sie sind ein Vorbild für die Jüngeren - und ein Stück Heimat für uns alle."

Nach den Grußworten stand das gesellige Miteinander im Mittelpunkt. Bei frisch Gegrilltem und kühlen Getränken tauschten die Kameraden Erinnerungen an gemeinsame Einsätze, Übungen und Erlebnisse aus. In lockerer Runde wurde viel gelacht, alte Geschichten wurden wieder lebendig, und einmal mehr zeigte sich: Kameradschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau kennt kein Ablaufdatum.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell