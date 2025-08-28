Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Fahrbarer Rasenmäher in Brand geraten - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau wurde am Donnerstagvormittag (28.08.2025) um 11:31 Uhr zu einem "Fahrzeugbrand klein" auf die Klompstraße in Hasselt alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein fahrbarer Rasenmäher mit Fahrerkabine bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Der Fahrzeugführer hatte den Brand rechtzeitig bemerkt, den Notruf gewählt und blieb unverletzt.

Unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Die Flammen hatten bereits auf eine angrenzende Hecke übergegriffen, eine weitere Ausbreitung konnte jedoch verhindert werden.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund 1,5 Stunden. Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell