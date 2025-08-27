Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau: Starke Nachwuchsarbeit in Kinder- und Jugendfeuerwehr

Bedburg-Hau (ots)

Nachwuchsarbeit hat bei der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau einen ganz besonderen Stellenwert. Mit einer Kinderfeuerwehr für die Jüngsten (6-10 Jahre, gegründet 2021) und einer Jugendfeuerwehr (10-18 Jahre, gegründet 1999) bietet die Feuerwehr jungen Menschen schon früh die Möglichkeit, Feuerwehrluft zu schnuppern, Gemeinschaft zu erleben und Verantwortung zu übernehmen.

Derzeit engagieren sich 54 Kinder und Jugendliche in den beiden Abteilungen - 24 in der Kinderfeuerwehr und 30 in der Jugendfeuerwehr. Begleitet werden sie von zahlreichen Betreuerinnen und Betreuern, die sich zusätzlich zu ihrem aktiven Einsatzdienst mit viel Zeit und Herzblut in der Nachwuchsarbeit einbringen. Alle zwei Wochen gestalten sie altersgerechte Gruppenstunden: spielerisch und erlebnisorientiert bei den Kindern, praxisnah und feuerwehrtechnisch ausgerichtet bei den Jugendlichen.

Einen besonderen Höhepunkt im Jahreskalender der Feuerwehr bildete heute die feierliche Übergabe von Mitgliedern der Kinder- an die Jugendfeuerwehr. Einmal im Jahr wechseln die ältesten Kinder - nach bis zu vier Jahren in der Kinderfeuerwehr - in die nächste Stufe. In diesem Jahr waren es Moritz, Nico, Tarke, Julian und Noah, die voller Vorfreude und mit ein wenig Aufregung in die Jugendfeuerwehr übertraten. Schon lange hatten sie diesem Tag entgegengefiebert. Im Rahmen der Zeremonie erhielten sie von Feuerwehrleiter Klaus Elsmann ihre Überstellungsurkunden sowie ihre ersten eigenen "Einsatzhelme" - ein sichtbares Zeichen dafür, dass sie nun den nächsten Schritt in ihrer Feuerwehrlaufbahn gehen.

"Solche Übergaben sind bewegende Augenblicke für Kinder, Eltern und Betreuer gleichermaßen", erklärte Elsmann. "Sie zeigen, wie unsere Kinder- und Jugendarbeit Brücken baut - von spielerischen Erlebnissen bis hin zur Vorbereitung auf den späteren Einsatzdienst. Ohne das enorme Engagement unserer Betreuerinnen und Betreuer wäre diese Arbeit nicht möglich. Sie leisten doppelten ehrenamtlichen Dienst - im Einsatz wie auch in der Nachwuchsarbeit."

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau versteht ihre Kinder- und Jugendarbeit nicht nur als Nachwuchsgewinnung, sondern auch als wichtigen Beitrag zur Förderung von Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaft in der Gemeinde.

Weitere Informationen für interessierte Familien gibt es unter: www.feuerwehr-bedburg-hau.nrw >> Kinderfeuerwehr / Jugendfeuerwehr

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell