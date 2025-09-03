PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand eines Einfamilienhaus bei Schwaan im Landkreis Rostock

Neu Wiendorf (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es in Neu Wiendorf am frühen Nachmittag des 02.09.2025 zu einem Brand eines Einfamilienhauses und eines angrenzenden Schuppens gekommen ist.

Laut vorliegenden Angaben der Hausbewohner seien diese gegen 13:10 Uhr durch einen lauten Knall auf den Brand aufmerksam geworden, der sich nach jetzigem Stand der Erkenntnisse im Bereich des Schuppens entstanden sein könnte. Trotz der unmittelbaren Alarmierung von insgesamt acht Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften konnte nicht verhindert werden, dass sich die Flammen auch auf das Wohnhaus ausbreiteten. Aufgrund des Brandes sowie auch der Löscharbeiten wurde das Einfamilienhaus stark beschädigt und bis auf Weiteres als unbewohnbar eingestuft. Der Brandort wurde beschlagnahmt und der Einsatz eines sachverständigen Brandursachermittlers durch die Staatsanwaltschaft Rostock angeordnet. Der entstandene Sachschaden beträgt gemäß einer ersten Einschätzung mindestens 250.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

