POL-BOR: Gronau - Pkw in Brand gesetzt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Klosterstiege;

Tatzeit: 13.09.2025, 21.20 Uhr;

Ein Auto in Brand gesetzt haben bislang unbekannte Täter an der Klosterstiege in Gronau. Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr wurden die Kräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Auf einem Parkplatz brannte ein Mercedes im Bereich der Motorhaube. Den Spuren zur Folge wurde der Wagen durch noch unbekannte Täter vorsätzlich in Brand gesetzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

