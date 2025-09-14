Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Täter klettern auf Firmengelände

Ahaus (ots)

Tatort: Heek, Eper Straße;

Tatzeit: 13.09.2025, 00.30 Uhr;

Auf das Gelände einer Firma geklettert sind drei bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an der Eper Straße in Heek. Dabei löste das Trio gegen 00.30 Uhr einen Alarm aus und die Polizei wurde alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Unbekannten bereits entfernt. Offenbar hatten es die Täter auf Metalle abgesehen. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell