PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, L560;

Unfallzeit: 14.09.2025, 15.00 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Der 57-jährige Mann aus Vreden beabsichtigte, die L560 mit seinem Fahrrad zu überqueren. Dabei übersah er offenbar einen 90-jährigen Autofahrer, der auf der Landstraße in Richtung Vreden unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 6.500 Euro geschätzt. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 11:31

    POL-BOR: Vreden - Einbrecher unterwegs

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Moorbachstraße; Tatzeit: 12.09.2025, 08.00 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind zwei bislang unbekannte Männer an der Moorbachstraße in Vreden. Die Einbrecher betraten das Grundstück durch eine Gartentür und brachen die Terrassentür auf. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Debit-Karten. Beschreibung: 1. Täter: Dunkle Jacke mit Kapuze, schwarze Hose, schwarze Schuhe ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:29

    POL-BOR: Klein-Reken - Unbekannte brechen in Haus ein

    Reken (ots) - Tatort: Klein-Reken, Buttstegge; Tatzeit: 13.09.2025, zwischen 12.30 Uhr und 20.45 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Samstag in Klein-Reken. Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 20.45 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:28

    POL-BOR: Ahaus - Täter klettern auf Firmengelände

    Ahaus (ots) - Tatort: Heek, Eper Straße; Tatzeit: 13.09.2025, 00.30 Uhr; Auf das Gelände einer Firma geklettert sind drei bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an der Eper Straße in Heek. Dabei löste das Trio gegen 00.30 Uhr einen Alarm aus und die Polizei wurde alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Unbekannten bereits entfernt. Offenbar hatten es die Täter auf Metalle abgesehen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren