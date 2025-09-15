Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, L560;

Unfallzeit: 14.09.2025, 15.00 Uhr;

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Fahrradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Der 57-jährige Mann aus Vreden beabsichtigte, die L560 mit seinem Fahrrad zu überqueren. Dabei übersah er offenbar einen 90-jährigen Autofahrer, der auf der Landstraße in Richtung Vreden unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 6.500 Euro geschätzt. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell