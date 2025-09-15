POL-BOR: Gronau - Zigarettenautomat aufgefunden - Polizei sucht Zeugen
Gronau (ots)
Einen Zigarettenautomaten in einem Gebüsch aufgefunden hatten Zeugen am 28.08.2025 an der Schwarzenbergstraße in Gronau. Der Automat (Foto) wurde aufgebrochen und stammt nach dem Stand der Ermittlungen aus einer Gaststätte in Gronau.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu der Entsorgung des Automaten an der Schwarzenbergstraße geben? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1, Tel. (02861) 9000. (pl)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell