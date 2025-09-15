Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zigarettenautomat aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Einen Zigarettenautomaten in einem Gebüsch aufgefunden hatten Zeugen am 28.08.2025 an der Schwarzenbergstraße in Gronau. Der Automat (Foto) wurde aufgebrochen und stammt nach dem Stand der Ermittlungen aus einer Gaststätte in Gronau.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu der Entsorgung des Automaten an der Schwarzenbergstraße geben? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell