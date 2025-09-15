PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Zeugen für Unfall gesucht

Bocholt-Stenern (ots)

Unfallort: Bocholt-Stenern, Barloer Weg;

Unfallzeit: 14.09.2025, 01.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer in der Nacht zum vergangenen Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Bocholt-Stenern zugezogen. Dazu kam es gegen 01.30 Uhr auf dem Barloer Weg. Beteiligt war den Angaben des Verletzten zufolge ein Pkw vermutlich der Marke BMW mit BOH-Kennzeichen für Bocholt. Das Fahrzeug entfernte sich. Zwei unbekannte Radfahrer sollen die Unfallstelle passiert haben.

Die Polizei bittet diese sowie weitere mögliche Zeugen, unter Tel. (02872) 2990 Kontakt zum Verkehrskommissariat in Bocholt aufzunehmen. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
  • 15.09.2025 – 13:23

    POL-BOR: Reken - Einbruch in Tagespflege

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Ludgeristraße; Tatzeit: zwischen 12.09.2025, 16.15 Uhr und 15.09.2025, 07.55 Uhr; In das Bürogebäude einer Tagespflege eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Ludgeristraße in Reken. Zwischen Freitagnachmittag, 16.15 Uhr und Montagmorgen, 07.55 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster Zutritt in das Innere des Gebäudes. Die Unbekannten durchwühlten diverse ...

  • 15.09.2025 – 12:06

    POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung an Pkw

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Falkenstraße; Tatzeit: zwischen 12.05.2025, 17.00 Uhr und 14.09.2025, 14.30 Uhr; Einen grauen Renault beschädigt haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Borken. Das Auto stand zwischen Freitagabend, 17.00 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr in einer Parkbucht an der Falkenstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der gesamten rechten Seite. Es entstand ein ...

