Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Zeugen für Unfall gesucht

Bocholt-Stenern (ots)

Unfallort: Bocholt-Stenern, Barloer Weg;

Unfallzeit: 14.09.2025, 01.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer in der Nacht zum vergangenen Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Bocholt-Stenern zugezogen. Dazu kam es gegen 01.30 Uhr auf dem Barloer Weg. Beteiligt war den Angaben des Verletzten zufolge ein Pkw vermutlich der Marke BMW mit BOH-Kennzeichen für Bocholt. Das Fahrzeug entfernte sich. Zwei unbekannte Radfahrer sollen die Unfallstelle passiert haben.

Die Polizei bittet diese sowie weitere mögliche Zeugen, unter Tel. (02872) 2990 Kontakt zum Verkehrskommissariat in Bocholt aufzunehmen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell