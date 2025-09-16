PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Betrug durch falsche Banker

Vreden (ots)

Mehr als 10.000 Euro betrügerisch ergaunert haben Unbekannte am Montag in Vreden. Die Täter meldeten sich telefonisch bei einer Frau und gaben sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Sie behaupteten, dass das Geld der Geschädigten auf ihrem Bankkonto gefährdet sei. Zur Sicherung des Betrages müsse dieser auf ein anderes Konto überwiesen werden - der Aufforderung kam sie nach.

Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Masche. Sie zählt zu einer von mehreren Vorgehensweisen, mit denen Kriminelle per Telefon zu Werke gehen. Keine Bank wird ihre Kunden jemals telefonisch auffordern, Überweisungen durchzuführen. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte sich nicht auf ein Gespräch einlassen und stattdessen seine Bank anrufen. Dabei ist darauf zu achten, nicht die Rückruftaste zu drücken, sondern die Telefonnummer der eigenen Bank neu einzugeben. (jh)

