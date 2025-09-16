PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtig

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 16.09.2025, zwischen 09.35 Uhr und 09.45 Uhr;

Einen schwarzen Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen in Borken. Der Pkw stand zwischen 09.35 Uhr und 09.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Heidener Straße, als der Flüchtige ihn an der rechten Seite beschädigte. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:37

    POL-BOR: Vreden - Betrug durch falsche Banker

    Vreden (ots) - Mehr als 10.000 Euro betrügerisch ergaunert haben Unbekannte am Montag in Vreden. Die Täter meldeten sich telefonisch bei einer Frau und gaben sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Sie behaupteten, dass das Geld der Geschädigten auf ihrem Bankkonto gefährdet sei. Zur Sicherung des Betrages müsse dieser auf ein anderes Konto überwiesen werden - der Aufforderung kam sie nach. Die Polizei erneuert ihre ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:36

    POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 15.09.2025, zwischen 06.30 Uhr und 15.25 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Unfallverursacher an der Bahnhofstraße in Borken. Am Montag hatte er zwischen 06.30 Uhr und 15.25 Uhr einen dort abgestellten blauen Citroen C4 angefahren und an der Fahrertür beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:34

    POL-BOR: Bocholt - Hofladen aufgebrochen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Hohenhorster Straße; Tatzeit: 15.09.2025, 01.15 Uhr; Gewaltsam die Tür eines Hofladens aufgebrochen hat ein bislang unbekannter Mann an der Hohenhorster Straße in Bocholt. Die Tatzeit lag in der Nacht zum Montag gegen 01.15 Uhr. Der Unbekannte betrat die Räumlichkeiten und entwendete mehrere Eis aus der Truhe und verschiedene Flaschen Softdrinks. Die Kühltruhe ließ der Einbrecher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren