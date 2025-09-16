POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtig
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Heidener Straße;
Unfallzeit: 16.09.2025, zwischen 09.35 Uhr und 09.45 Uhr;
Einen schwarzen Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen in Borken. Der Pkw stand zwischen 09.35 Uhr und 09.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Heidener Straße, als der Flüchtige ihn an der rechten Seite beschädigte. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (jh)
