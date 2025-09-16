PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Erstmeldung - Heiden: Schwerer Verkehrsunfall auf der B67

Heiden (ots)

In Heiden ist es auf der B67 zwischen der Abfahrt Velen/Ramsdorf und Velen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist aktuell gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird nachbereitet.

Leitstelle der Polizei Borken, Dennis Höing, Telefon 02861-900-4200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

