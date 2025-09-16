POL-BOR: Erstmeldung - Heiden: Schwerer Verkehrsunfall auf der B67
Heiden (ots)
In Heiden ist es auf der B67 zwischen der Abfahrt Velen/Ramsdorf und Velen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist aktuell gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird nachbereitet.
