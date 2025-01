Ulm (ots) - Kurz vor 8 Uhr fuhr eine 49-Jährige in der Einsteinstraße in Richtung Blaustein. Sie bog mit ihrem Opel Meriva nach rechts in die Magirus-Deutz-Straße ab. Dabei übersah sie wohl einen 29-Jährigen. Der war mit seinem Fahrrad rechts neben ihr auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs. Das Auto ...

mehr