Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Einbrüche in Büro- und Geschäftsräume

Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Im westlichen Industriegebiet von Oberkirch wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich in mehrere Firmen- und Bürogebäude eingebrochen. Bisher unbekannte Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt über Türen und Fenster in die Gebäude und durchwühlten Schränke und Schreibtische mit dem Ziel, an Bargeld zu gelangen. Der genaue Diebstahl- und Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Bislang sind den Ermittlern fünf Objekte bekannt, in die eingebrochen wurde. Aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte und der gleichen Vorgehensweise geht die Polizei derzeit davon aus, dass die einzelnen Taten miteinander in Verbindung stehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07841 / 7066-0 beim Polizeirevier in Achern melden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell