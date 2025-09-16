POL-BOR: 2. Folgemeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 67
Heiden (ots)
Die Unfallaufnahme auf der B67 ist abgeschlossen und die Fahrbahn ist wieder in beide Richtungen frei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell