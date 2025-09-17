PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Ausweichmanöver endet im Feld - Verursacher flüchtet

Ahaus-Wessum (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Averesch;

Unfallzeit: 16.09.2025, 17.15 Uhr;

Ein Mofa-Fahrer ist am Mittwochnachmittag in Ahaus-Wessum von der Straße abgekommen und gestürzt. Der 17-Jährige hatte einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Averesch aus Richtung Graeser Straße kommend befahren. Seinen Angaben zufolge war ihm gegen 17.15 Uhr ein schwarzer Kleinwagen entgegengekommen. Dieser habe seine Geschwindigkeit nicht verringert und sei nicht ausgewichen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Mofa-Fahrer nach rechts lenken müssen. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der junge Mann leicht, an dem Mofa entstand ein Sachschaden. Der Fahrer des schwarzen Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

