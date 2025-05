POL-MFR: (463) Türsteher mit Messer bedroht - Festnahme

Nürnberg (ots) - In der Nürnberger Innenstadt attackierte ein Betrunkener in der Nacht zum Samstag (03.05.2025) einen Polizeibeamten. Die Polizeistreife nahm den 21-jährigen Mann sowie seine drei Begleiter in Gewahrsam. Die vier Männer waren Beamten des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) um kurz nach 01:30 Uhr im Bereich der Frauentormauer aufgefallen. Dort war die Gruppe mit einem anderen Passanten in einen ...

mehr