Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250721 - 0738 Frankfurt - Innenstadt: 33. Christopher Street Day - Vorläufige Bilanz der Polizei zum Wochenende

Frankfurt (ots)

(yi) Der 33. Frankfurter Christopher Street Day unter dem Motto "Nie wieder still - Frankfurt ist laut" fand am gestrigen Sonntag (20. Juli 2025) sein Ende. Am bunten, friedvollen Toben und Treiben nahmen mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher teil.

Erstmalig fanden die Feierlichkeiten nicht wie gewohnt im Veranstaltungsbereich rund um die Konstablerwache, sondern im Bereich des Mainkais statt. Die Frankfurter Polizei war mit der Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz von Beginn an mit einer Vielzahl von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowohl zu Fuß, als auch auf dem Wasser präsent und führten Kontrollen vom Regenbogenviertel bis hin zur Veranstaltungsfläche durch. An der Großdemonstration in Form eines Aufzugs am Samstag nahmen circa 15.000 Menschen teil. Bei strahlendem Sonnenschein herrschte während der gesamten Parade eine ausgelassene und friedliche Stimmung unter den Teilnehmenden und Zuschauenden. Kurzzeitig musste das Veranstaltungsgelände am Sonntag aufgrund eines Unwetters für den Zeitraum von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr geschlossen werden.

Das Infomobil der Polizei mit dem Team der Einstellungsberatung und den Ansprechpersonen für LSBT:IQ-Lebensweisen war auch in diesem Jahr über die gesamten drei Tage präsent.

Im Verlauf des Aufzuges gerieten Kundgebungsteilnehmer einer christlichen Gemeinde mit Bürgerinnen und Bürgern in verbale Streitigkeiten, welche Polizeikräfte umgehend unterbanden. Weiter retteten Einsatzbeamte der Wasserschutzpolizei mit Unterstützung der DLRG Personen, welche entgegen den Warnungen der Polizei in den Main sprangen. Eine Gruppe von sechs bis sieben Personen blockierte kurzzeitig den Infostand der Polizei, um die polizeiliche Teilnahme am CSD zu kritisieren. Nach einer Ansprache durch die Veranstalterin entfernte sich die Gruppe wieder. Sowohl den Luftraum, als auch die Veranstaltungsfläche hatten die Beamten mit dem Einsatz von Polizeidrohnen im Blick.

Am Veranstaltungswochenende nahm die Polizei insgesamt elf Strafanzeigen auf. Hierbei handelte es sich überwiegend um alkoholbedingte Körperverletzungsdelikte, aber auch um ein Diebstahlsdelikt sowie einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Bei zwei Beleidigungen liegt nach aktuellem Kenntnisstand ein queerfeindliches Motiv vor. In allen Fällen hat die Frankfurter Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

