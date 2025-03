Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandstiftung - Hochwertiges Fahrzeug zerstört

Löhne (ots)

(hd) In der Nacht von Donnerstag (27.03.) auf Freitag (28.03.) wurden Anwohner an der Nordbahnstraße in Löhne gegen 01:30 Uhr von einem Knallgeräusch aufgeschreckt. Schnell wurde deutlich, dass ein am Fahrbahnrand geparkter Mercedes-Benz AMG in Brand geraten war. Das Feuer breitete sich aus und zog auch die Asphaltdecke der Straße und die Vegetation eines Grünstreifens in Mitleidenschaft. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 100.000,- Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Verdächtiges in der Nordbahnstraße beobachtet haben, werden gebeten, telefonisch Kontakt mit der Polizei aufzunehmen (Tel.: 05221 / 888-0).

