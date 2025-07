POL-F: 250721 - 0736 Frankfurt - Praunheim: Mit 154 km/h in der Innenstadt geblitzt

Frankfurt (ots) - (ma) Ein Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen (20. Juli 2025) führte zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der A 661 in Richtung Egelsbach. Gegen 05:05 Uhr befuhr der 32- jährige Autofahrer die A 661 in Richtung Egelsbach, als er auf Höhe der Kilometrierung 307,2 linksseitig in die Leitplanke geriet und schließlich auf der rechten Fahrspur zum ...

