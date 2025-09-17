PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahndungserfolg nach Diebstahlserie - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gronau (ots)

Ein zunächst einfacher Diebstahl entwickelte sich durch Ermittlungen der Kriminalpolizei in Gronau zu einem Fahndungserfolg.

Am Abend des 14.09.2025 hatte ein 47-jähriger Tatverdächtiger einen E-Scooter entwendet. Der Geschädigte erkannte den Beschuldigten im Laufe des Abends erneut wieder, hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest und informierte die Beamten. Dabei bedrohte der Tatverdächtige den Geschädigten. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat ergaben, dass dem Beschuldigten mehrere gleichgelagerte Taten im Bereich eines örtlichen Kinos zugeordnet werden konnten. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks stellten die Beamten mutmaßliches Diebesgut sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Gronau erließ daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

