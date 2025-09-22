Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mann auf Kerwe bedrängt und beleidigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde gegen 17:15 Uhr ein 30-Jähriger während eines Besuchs einer Kerwe im Ortsteil Waldwimmersbach von mehreren bislang unbekannten Männern angesprochen, bedrängt und mit Worten, die der Gossensprache zuzuordnen sind, beleidigt.

Außerdem schlug einer der Männer, dessen Identität bislang noch unklar ist, mit der Hand auf den Oberkörper des 30-Jährigen, der eine blaue Jacke mit einem Parteisymbol trug. Auch seien er und sein 19-jähriger Begleiter mit einem Getränk beschüttet worden, woraufhin der 30-Jährige anschließend den Sportplatz, auf dem die Veranstaltung stattfand, verließ und die Polizei verständigte.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

