Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag zwischen 11 Uhr und 18 Uhr versuchte eine noch unbekannte Täterschaft in ein Anwesen in der Kornstraße einzubrechen. Nachdem die Anwohner zurück nach Hause kehrten, bemerkten sie eine beschädigte Fensterscheibe und verschobene Möbel auf der Terrasse und verständigten die Polizei. Ein Zeuge beobachtete zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr vier Frauen, welche diesem verdächtig vorkamen. Eine Personenbeschreibung liegt jedoch nicht vor. Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun nach weiteren Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

