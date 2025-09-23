Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5

Kreuz Walldorf: Lkw vs. Pkw - PM Nr.1

BAB 5 / Kreuz Walldorf (ots)

Gegen kurz nach 06.00 Uhr kam es auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Unfall ereignete sich in der Überleitung von der BAB 5 zur BAB 6. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Neben der Polizei befinden sich zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs muss mit Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich gerechnet werden.

