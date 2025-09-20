PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 19.09.2025, 09:00 Uhr - 20.09.2025, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfallflucht.

Zeit: Freitag, 19.09.2025, 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Am Pfingstanger, Brawo-Parkplatz.

Hergang: Als ein 82-jähriger Mann aus Salzgitter am Freitagnachmittag zu seinem geparkten braunen VW Passat zurückkehrt, muss dieser eine Beschädigung am Fahrzeug feststellen. Es besteht der Verdacht, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den VW beim Ein- oder Ausparken beschädigt und den Unfallort verlassen hat, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen des Unfalls oder Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer "05341-825 0" in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte.

Zeit: Freitag, 19.09.2025, 18:05 Uhr.

Ort: 38229 Salzgitter (Gebhardshagen), Hagenmarkt.

Hergang: Zum genannten Zeitpunkt kam es einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn aus Gebhardshagen. Ein 56-jähriger Mann stieß einen 60-Jährigen zunächst von seinem Fahrrad und schlug ihm anschließend mit der Faust in das Gesicht. Bei der Sachverhaltsaufnahme der hinzugerufenen Polizeistreife zeigte sich der Beschuldigte auch diesen gegenüber aggressiv. Unvermittelt versetzte er auch einem Polizeibeamten zwei Faustschläge. Durch die Polizeistreife konnte der Beschuldigte gestoppt und mit Handfesseln fixiert werden. Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Zeit: Freitag, 19.09.2025, 21:30 Uhr.

Ort: 38229 Salzgitter (Gebhardshagen), Nord-Süd-Straße.

Hergang: Während der Busfahrt beleidigte und bedrohte ein stark alkoholisierter, 56-jähriger Mann aus Salzgitter zwei Jugendliche, 14 und 17 Jahre. Als ein couragierter 22-jähriger Mann aus Salzgitter intervenieren wollte, versuchte der Beschuldigte diesen zu schlagen und zerriss dessen Jacke. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste der Beschuldigte in Polizeigewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter PHK Kranz
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

