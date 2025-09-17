POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.09.2025

Wolfenbüttel (ots) - Mehrere Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte Am 16.09.2025 kam es im Zuständigkeitsbereich der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel zu mehreren sogenannten "Schockanrufen" durch falsche Polizeibeamte. Hierbei gaben die Täter zum einen vor, dass ein Familienmitglied in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und man nun eine Kaution ...

