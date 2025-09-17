POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.09.2025
Salzgitter (ots)
Einbruch in ein Einfamilienhaus
Salzgitter-Thiede, Frankfurter Straße, 16.09.2025, 13:00 Uhr- 16.09.2025, 23:00 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Räume. Der Umfang des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden sind bisher noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell