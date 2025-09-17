PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.09.2025

Wolfenbüttel (ots)

Mehrere Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Am 16.09.2025 kam es im Zuständigkeitsbereich der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel zu mehreren sogenannten "Schockanrufen" durch falsche Polizeibeamte. Hierbei gaben die Täter zum einen vor, dass ein Familienmitglied in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und man nun eine Kaution benötige. In weiteren Fällen gaben die Täter vor, dass ein Familienmitglied dringend Geld für teure Medikamente benötige. Glücklicherweise kam es in allen Fällen zu keiner Geldübergabe.

Die Polizei wiederholt eindringlich ihre Warnhinweise: Bitte händigen sie niemals Schmuck, Geld und andere hochwertige Dinge an Fremde aus. Wenn sie einen solchen Schockanruf erhalten, sprechen sie immer unverzüglich mit Personen ihres Vertrauens oder mit ihrer örtlichen Polizei. Die Polizei wird sie niemals telefonisch anrufen und eine solche "Schocknachricht" übermitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

