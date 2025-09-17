Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in zwei Gartenlauben in einem Kleingartenverein

Wolfenbüttel, Halchtersche Straße, 15.09.2025, 19:00 Uhr- 16.09.2025, 08:00 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu zwei Gartenlauben in einem Kleingartenverein. Erlangt wurde in beiden Fällen diverses Werkzeug. Der entstandene Schaden ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/ 9330, entgegen.

