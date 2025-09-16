Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.09.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft erbeutete zwei geparkte Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Ulenflucht, 15.09.2025, 21:30 Uhr bis 16.09.2025, 05:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft erbeutete zwei frei zugänglich abgeparkte Pkw und verursachte hierdurch einen Gesamtschaden von mindestens 100.000 Euro. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen roten Audi Q7 und einen schwarzen Audi A6 Avant. Zur Tatausführung selbst kann die Polizei keine Angaben machen. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

