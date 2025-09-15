Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 15.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Wolfenbüttel, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, in Höhe des dortigen Friedhofs, 11.09.2025, 16:00 Uhr- 12.09.2025, 12:00 Uhr

Nach derzeitigen Ermittlungsstand stieß ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren gegen einen geparkten Pkw BMW Mini und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.

