Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Müllcontainer auf Schulgelände brennt

Attendorn (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am späten Dienstagabend (3.Juni) zu einem Brand auf dem Gelände der "Hanseschule Attendorn" an der "Wiesbadener Straße". Ein Müllcontainer mit Bauschutt und Sperrmüll war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Ein Schaden am Schulgebäude entstand nicht.

