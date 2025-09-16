PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.09.2025.

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall forderte eine leicht verletzte Person.

Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße/Neißestraße, 15.09.2025 gegen 09:45 Uhr.

Ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw fuhr an der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße/Neißestraße in den Kreuzungsbereich ein und stieß hier mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 52-jährigen Mannes zusammen. Bisherige Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der 48-jährige Mann offensichtlich das Rotlicht an einer dortigen Lichtsignalanlage missachtet hatte und es aufgrund dessen zu dem Verkehrsunfall kam. Der 52-jährige Mann erlitt aufgrund der Kollision leichte Verletzungen. Er musste in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von annähernd 17.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

