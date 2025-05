Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugen verfolgten Handtaschenräuber - Beute gerettet, Täter flüchtig

Weilerswist (ots)

Am Dienstag, dem 27. Mai, kam es um 15.40 Uhr zu einem Raubdelikt in der Kölner Straße in Weilerswist.

Eine 81-Jährige ging mit ihrem Rollator über die Kölner Straße auf einen Gehweg.

Dort blieb sie kurz stehen und öffnete ihre Handtasche.

Ein Unbekannter kam ihr auf einem Fahrrad entgegen, entriss ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung der Mauritiusgasse.

Die 81-Jährige wurde hierbei nicht verletzt.

Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und rannten dem Unbekannten hinterher.

In der Mauritiusgasse stieg der Unbekannte vom Fahrrad, warf das Fahrrad und die Handtasche auf die Straße und flüchtete zu Fuß weiter in Richtung Donaustraße.

Die Zeugen konnten ihn nicht mehr einholen.

Die Zeugen übergaben der 81-Jährigen die zuvor entwendete Handtasche. Aus der Handtasche wurde nichts entwendet.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 bis 40 Jahre alt - ca. 175 cm groß - dünne Gestalt - südländischer Phänotyp - vernarbtes, auffälliges Gesicht - helle, kurze Hose - dunkles Oberteil - schwarze Kappe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Raubes aufgenommen.

