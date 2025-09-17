PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl eines Portemonnaies

Schöppenstedt, Neue Straße, 16.09.2025, 12:50 Uhr Ein bisher unbekannter Täter verwickelte eine 81-Jährige in ein Gespräch während ein weiterer unbekannter Täter das Portemonnaie aus der Handtasche der Geschädigten entwendet. Erlangt wurden circa 150 Euro Bargeld, sowie diverse Scheckkarten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer: 05332/946540 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

