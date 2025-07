Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit im City Pub - Mann verletzt anderen mit Flasche am Kopf

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstag, 12.07.2025, gegen kurz vor fünf, kam es zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen im City Pub an der Ringstraße in der Gelsenkirchener Altstadt. Der Streit verlagerte sich nach draußen und mündete in Körperverletzungsdelikten. Ein unbekannter Mann soll den 34jährigen alkoholisierten Gelsenkirchener geschlagen, ein weiterer diesen mit einer Flasche niedergestreckt haben. Weiter traten die beiden Täter dann noch auf den am Boden liegenden Geschädigten ein und flüchteten. Der 34jährige erlitt blutende Verletzungen am Kopf, verweigerte aber die Behandlung durch eine zugerufene Rettungswagen-Besatzung. Aufgrund der steigenden Aggressivität des Geschädigten wurde dieser zur Obhut mittels Einsatzwagen der nahen Wohnanschrift eines Freundes zugeführt, da für die eigene Wohnung aufgrund häuslicher Gewalt ein Rückkehrverbot besteht. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Sie können wie folgt beschrieben werden: beide dunkelhäutig, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet, einer mit Bart, der andere trug ein Bandana-Tuch

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

