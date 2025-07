Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flaschenwurf gegen fahrenden Bus

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 11.07.2025, kurz vor Mitternacht, befuhr ein Bus der Vestischen die Ressestraße in Gelsenkirchen-Buer in Fahrtrichtung Resse, als ein 35jähriger Fahrgast aus Herten in Höhe der Haltestelle Augustin-Wibbelt-Straße einen lauten Knall vernahm. Offenbar war die Scheibe neben dessen Sitzplatz komplett geborsten, wobei dieser durch Glassplitter eine leicht blutende Schürfwunde erlitt. Die hinzugezogene Polizei stellte fest, dass ein unbekannter Täter eine Bierflasche aus Glas auf den Bus geworfen habe. Weder der Fahrgast noch der Busfahrer konnten den Flaschenwerfer wahrnehmen. Ein Tatverdächtiger konnte auch aufgrund fehlender Täterbeschreibung im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Bus verfügt aber über eine Videoüberwachung, so dass die nachfolgende Auswertung Hinweise auf den Täter ergeben könnte. Die Beamten fertigen eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Fahrgast benötigte keine ärztliche Behandlung.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6200 oder bei der Leitstelle 0209 365 2160 zu melden.

