POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.09.2025:

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, 16.09.2025, gegen 19:15 Uhr Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 39-jährige mit ihrem Pkw VW Golf und einem 13-jährigen Beifahrer die Adersheimer Straße aus Richtung Grauhofstraße kommend in Richtung Jägerstraße. An der Kreuzung Adersheimer Straße/Jägerstraße musste die 39-jährige, aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel, halten. Nach Wiederaufnahme der Fahrt kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem VW Passat einer 30-Jährigen, welche die Goslarsche Straße in Richtung Jägerstraße befuhr. Die 30-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der 13-jährige verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel, unter der 05331/ 9330 zu melden.

