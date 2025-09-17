PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, 16.09.2025, gegen 19:15 Uhr Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 39-jährige mit ihrem Pkw VW Golf und einem 13-jährigen Beifahrer die Adersheimer Straße aus Richtung Grauhofstraße kommend in Richtung Jägerstraße. An der Kreuzung Adersheimer Straße/Jägerstraße musste die 39-jährige, aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel, halten. Nach Wiederaufnahme der Fahrt kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem VW Passat einer 30-Jährigen, welche die Goslarsche Straße in Richtung Jägerstraße befuhr. Die 30-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der 13-jährige verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel, unter der 05331/ 9330 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 10:53

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.09.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in zwei Gartenlauben in einem Kleingartenverein Wolfenbüttel, Halchtersche Straße, 15.09.2025, 19:00 Uhr- 16.09.2025, 08:00 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu zwei Gartenlauben in einem Kleingartenverein. Erlangt wurde in beiden Fällen diverses Werkzeug. Der entstandene Schaden ist bisher nicht bekannt. ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:51

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.09.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Diebstahl eines Portemonnaies Schöppenstedt, Neue Straße, 16.09.2025, 12:50 Uhr Ein bisher unbekannter Täter verwickelte eine 81-Jährige in ein Gespräch während ein weiterer unbekannter Täter das Portemonnaie aus der Handtasche der Geschädigten entwendet. Erlangt wurden circa 150 Euro Bargeld, sowie diverse Scheckkarten. Zeugen oder ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:28

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.09.2025.

    Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall forderte eine leicht verletzte Person. Salzgitter, Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße/Neißestraße, 15.09.2025 gegen 09:45 Uhr. Ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw fuhr an der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße/Neißestraße in den Kreuzungsbereich ein und stieß hier mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 52-jährigen Mannes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren