POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Hornburg, Braunschweiger Straße, 18.09.2025, gegen 14:45 Uhr

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 65-jähriger mit seinem Pkw VW Tiguan die Braunschweiger Straße aus Rtg. Achim kommend in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Einmündung "Igelskamp" übersah der 65-jährige einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW VW Tiguan, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 65-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde einem Klinikum zugeführt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

