POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.09.2025:
Wolfenbüttel (ots)
Verkehrsunfall mit einer verletzten Person
Hornburg, Braunschweiger Straße, 18.09.2025, gegen 14:45 Uhr
Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 65-jähriger mit seinem Pkw VW Tiguan die Braunschweiger Straße aus Rtg. Achim kommend in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Einmündung "Igelskamp" übersah der 65-jährige einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW VW Tiguan, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 65-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde einem Klinikum zugeführt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.
