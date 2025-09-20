POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 20.09.2025 für den Bereich Salzgitter

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 20.09.2025 für den Bereich Salzgitter

38226 Salzgitter (ots)

Exhibitionistische Handlungen

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Wilhelm-Kunze-Ring, dortige Parkanlage Freitag, 19.09.2025, ca. 10.00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter zieht vor dem 54-jährigen Opfer (Fahrradfahrerin) seine Hose herunter und zeigt sein Geschlechtsteil. Im Anschluss flüchtet er fußläufig und kann nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Lebenstedt unter 05341-1897-0 zu melden.

Verkehrsunfall unter Einfluss alkoholischer Getränke 38228 Salzgitter, Theodor-Heuss-Straße Freitag, 19.09.2025, ca. 23.50 Uhr

Der 24-jährige Fahrzeugführer befährt mit seinem PKW die John-F.-Kennedy-Straße in Fahrtrichtung Erich-Ollenhauer-Straße. Im Kreuzungsbereich zur Theodor-Heuss-Straße übersieht er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem PKW die Theodor-Heuss-Straße befährt. Es kommt zum Zusammenstoß. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergibt einen Wert von 1,92 Promille. Daraufhin wird der Führerschein beschlagnahmt und es erfolgt eine Blutentnahme.

