POL-MA: Mannheim: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugenaufruf

BAB 5 / Kreuz Walldorf (ots) - Gegen kurz nach 06.00 Uhr kam es auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Unfall ereignete sich in der Überleitung von der BAB 5 zur BAB 6. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Neben der Polizei befinden sich zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Aufgrund des einsetzenden ...

mehr