Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch
Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Zeuge meldet mögliche Trunkenheitsfahrt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch einen Zeugen konnte am 19.09.2025 gegen 20:30 Uhr eine Frau mit deutlichem Alkoholgeruch, verwaschener Aussprache und schwankendem Gang auf einem Tankstellengelände in der Straße "Am Schwimmbad" wahrgenommen werden. Der Zeuge konnte beobachten, wie sich die Frau anschließend mit einem alkoholischen Getränk zu ihrem außerhalb des Tankstellengeländes abgestellten Fahrzeugs begab und einstieg. Daraufhin verständigte er umgehend die Polizei, welche die Fahrerin letztendlich an ihrer nahegelegenen Wohnanschrift beim Aussteigen aus deren Auto antraf. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,76 Promille. Die 60-Jährige wurde wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt und ihr Führerschein beschlagnahmt.

