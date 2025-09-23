PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim
Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Elektrohandel - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 19.09.2025, gegen 16:00 Uhr bis 20.09.2025 gegen 08:45 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Schaufensterscheibe eines Elektrohandels in der Bahnhofstraße ein und verschaffte sich Zugang zum Verkaufsraum. Aus einer dort befindlichen Kasse entwendete die Täterschaft 800,00EUR Bargeld und konnte unerkannt entkommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Hockenheim geführt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Marius Maulbetsch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

