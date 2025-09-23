Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Elektrohandel - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 19.09.2025, gegen 16:00 Uhr bis 20.09.2025 gegen 08:45 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft die Schaufensterscheibe eines Elektrohandels in der Bahnhofstraße ein und verschaffte sich Zugang zum Verkaufsraum. Aus einer dort befindlichen Kasse entwendete die Täterschaft 800,00EUR Bargeld und konnte unerkannt entkommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Hockenheim geführt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell